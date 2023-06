La Salernitana, dopo il mancato riscatto dei giorni scorsi, resta in pressing sulla Juventus per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista aveva un diritto di riscatto fissato a 8 milioni, cifra che il club campano ha scelto di non investire e che nei contatti degli ultimi giorni ha cercato di abbassare. La Vecchia Signora, spiega Tuttosport, può accettare di scendere fino a 5 milioni per agevolare l'affondo di De Sanctis e mettere a bilancio un'altra cessione.