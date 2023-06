La Salernitana cerca almeno un attaccante per tutelarsi dinanzi alla partenza di Piatek e quella sempre più probabile di Dia. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, al presidente Iervolino piace molto M'Bala Nzola dello Spezia, per il quale è già stata presentata un'offerta di prestito con diritto di riscatto. I granata mantengono anche un filo diretto col Milan per Lorenzo Colombo, appena contro-riscattato dai rossoneri, e spingono con la Lazio per uno scambio fra Federico Bonazzoli (altro nome in uscita) e Matteo Cancellieri.