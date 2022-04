Franck Ribery ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna a Marassi, contro la Samp: "Ora è normale che tutte le partite siano difficili. Dopo Roma è stato complicato per tutti, meritavamo qualcosa in più".



SALVEZZA - "Restare in A? Abbiamo dimostrato che crediamo alla salvezza, poi vedremo cosa succederà. In una situazione così non è facile ma ci proviamo, vogliamo rimanere in Serie A".



EDERSON - "Ha le qualità, capisce il calcio: è giovane, ma si vede che ha carattere e personalità. Se continuerò? Il calcio per me è una passione, fin quando mi diverto...".