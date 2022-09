Secondo quanto riporta Il Mattino, arrivano nuovi aggiornamenti in merito al futuro di Franck Ribery. Il calciatore francese, fuori per un problema al ginocchio da diverse settimane, ha incontrato il ds della Salernitana Morgan De Sanctis per fare il punto della situazione e valutare assieme quale possa essere la soluzione migliore tra l'operazione e la terapia conservativa.