Walter Sabatini, ds della Salernitana, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Bologna: "Sono molto orgoglioso della squadra, perché è una squadra assemblata in pochi giorni ma con uno spirito eccezionale. Anche oggi, in svantaggio contro una squadra forte, non abbiamo perso il campo e sono contento. Spero di andare avanti e fare i risultati, costruendo la squadra che sta dimostrando di essere vera".



SODDISFATTO DEL PUNTO - "Il pareggio dà continuità e sappiamo che la salvezza si giocherà su un punto in più o in meno. Me lo prendo volentieri. Questa squadra è stata buttata dentro un agone definitivo come la Serie A, senza fare amichevoli come fanno le altre squadre. Sono contento".



IL RIGORE TOLTO - "Ero lontano, ho visto poco e accetto le decisioni prese".



SALERNO - "Cosa mi piace di più? L'amore che mi stanno riversando addosso, ovvero una cosa di cui ho molto bisogno".



COSA MANCA PER VINCERE - "Potrei dire un pizzico di fortuna, ma dico che ci mancano soluzioni che troveremo nel tempo. Con l'Inter lo considero un match di valore, ma non impossibile. Ho molte speranze di far bene. L'Inter è stato un sogno per me ma a certe condizioni, tornando indietro, rifiuterei".