Salernitana-Sassuolo (sabato 22 aprile alle ore 15, in diretta streaming su Dazn) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Non c'è Fazio per Sousa, Dionisi ha annunciato che non potrà contare su Berardi.



PROBABILI FORMAZIONI



SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Vilhena; Candreva, Kastanos, Dia; Piatek.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.