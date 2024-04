si affrontano allo Stadio Arechi di Salerno nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, arbitradella sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi daVenerdì 05/04 h.20.45: Sozza: Bresmes - Bercigli: Minelli: Di Paolo: Gariglio- Nervoso Pierozzi che strappa il pallone a Laurienté: ammonito l'esterno della Salernitana.- Giallo per Maggiore, in ritardo su Boloca.- Rigore per la Salernitana: tunnel di Pierozzi a Doig e contatto gambe su gambe, Sozza assegna il penalty e il VAR conferma.

- Buono il gol di Laurienté: l'attaccante del Sassuolo parte in posizione regolare sull'assist di Bajrami.- Annullato un gol al Sassuolo: Pinamonti sblocca il risultato all'Arechi, ma il VAR cancella la rete per fuorigioco di Defrel, autore dell'assist.- Intervento in ritardo su Laurienté: giallo per Pierozzi.