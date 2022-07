La Salernitana è vicina all'arrivo di Erik Botheim, attaccante classe 2000 svincolato dal Krasnodar. Ex Bodo Glimt, ha segnato tre gol alla Roma tra andata e ritorno in Conference League, piaceva alla Lazio ed è diventato l'investimento più importante del club russo dal quale ora si è svincolato.



IN DIFESA - Il ds Morgan De Sanctis continua a lavorare anche per rinforzare la difesa: le piste che portano a Lovato, Okoli e Pirola si stanno complicando sempre di più, così il direttore sportivo ha acceso i riflettori all'estero. Al club granata, infatti, piace il centrale classe 2002 del Montpellier Maxime Esteve, che nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze in Ligue 1.