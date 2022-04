Seduta pomeridiana per la Salernitana, in vista del prossimo match di campionato, contro la Fiorentina. Sessione aperta da una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con una partita finale. M. Coulibaly, Gagliolo, Kechrida, Obi e Ruggeri hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Radovanovic (risentimento muscolare al flessore sinistro).