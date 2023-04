Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro il Sassuolo: "Fisicamente abbiamo aumentato il livello d'intensità, abbiamo bisogno di tutti e anche chi entra ci può permettere di lottare per una vittoria. Botheim sta lavorando sul gioco associativo e la squadra ha bisogno di questo. Credo che l'intesa tra Kastanos e Candreva sia straordinaria. Kastanos vede molto verticale e, con la mobilità di Antonio, sono giocatori che possono far giocare bene la squadra e possono intercambiarsi".