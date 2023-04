L'analisi di, tecnico della Salernitana, ai microfoni di DAZN dopo il sesto pareggio consecutivo contro il Torino. "Cambiare una mentalità dei singoli della squadra non è facile, poi fare gol e il palo la squadra si è abbassata quasi perdendo la fiducia dell'inizio di gara. Loro sono stati capaci di prendere il tempo a noi, abbiamo dato sempre tempo e spazio al Torino con il pallone.Sono contento per il risultato, abbiamo giocato contro una squadra creata per stare in Europa e per come si era messa la squadra è venuta fuori.L'unico modo per vincere le partite è credere nelle nostre idee e non dobbiamo abbassarci quando vinciamo"."Lui è molto associativo, ha fatto una partita straordinaria interpretando benissimo gli spazi. Ha una grande intensa con Candreva, vogliamo averli più tempo possibile dentro la partita. Ci sta piacendo tanto"."Ho molta voglia di continuare in questo progetto, mi piace vedere la crescita dei ragazzi. Serve la mentalità, cambiare durante una stagione quando abbiamo bisogno del risultato la continuità è più difficile".