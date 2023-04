Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l'Inter:



"Noi nel primo tempo abbiamo voluto tenere gli equilibri, ma dovevamo sentire la partita. Abbiamo deciso di fare un cambio radicale con Dia e abbiamo avuto un'intuizione giusta, il gruppo lavora bene e oggi siamo stati squadra. L'Inter ha un portiere che gioca molto bene coi piedi, i difensori abili con la palla e i centrocampisti molto mobili, per questo volevamo pressare con 2+1. Ma non siamo stati capaci e abbiamo sofferto le palle sul giocatore libero. Ci abbiamo creduto, abbiamo messo tanti palloni in mezzo, sono orgoglioso dei ragazzi".



OCHOA - "Ci siamo adattati con il tempo, la priorità era che arrivassero i risultati, capire come semplificare le complessità. Ora stanno arrivando dei buoni risultati. Ochoa? Memo è sempre nello spazio giusto e a questo abbina esperienza, riflessi ed energia straordinari. Si merita tutto quanto, anche se Sepe e Fiorillo stanno lavorando bene"