Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Salernitana contro lo Spezia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Alberto Picco".



"Con i calciatori che sono rimasti qui a lavorare abbiamo raggiunto quasi tutti i traguardi che auspicavo, ho visto intensità e lavoro negli spazi corti. Solo Mazzocchi non è stato a disposizione a causa dell'infortunio. Abbiamo fatto un buon lavoro analitico, mentale, provando a incidere su alcuni aspetti che andavano corretti. Sono soddisfatto, ho visto applicazione".



"Dia e Maggiore titolari? Noi possiamo giocare con una punta, con due o con tre. Dall'inizio o in corso d'opera. Sto valutando tutto. Sto vedendo progressi in tutti i componenti del reparto offensivo, c'è voglia di darsi una mano e devo fare una menzione positiva per Bonazzoli. Abbiamo un attacco importante che va alimentato, a patto che si mettano a disposizione del collettivo. C'è bisogno di tutti. Prima o durante saranno utilizzati, non rispondo alla domanda. Dia è reduce comunque da un impegno con la Nazionale. Per noi è importante e bello avere tanti calciatori in giro con le nazionali, è una bella fotografia per il club. E sono tornati presto per mettersi a disposizione. Faccio a loro e al direttore sportivo i complimenti. Quanto a Maggiore, era reduce da un infortunio muscolare serio, vedo che sta crescendo. Per il presente e per il futuro ci darà un contributo di livello, a breve vedremo il calciatore che tutti avete imparato a conoscere e ad apprezzare".