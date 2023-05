Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato anche del suo futuro:



"Non dovete preoccuparvi di questo. Il focus deve essere tutto sulla squadra. Noi vogliamo lavorare, tanto e bene. Il mio pensiero è la partita contro l'Empoli. Ci sono dei punti che dobbiamo ancora conquistare. Poi ci sarà tempo e modo per parlare con la società e capire quali saranno i programmi dei prossimi anni. Sono sicuro che il direttore sportivo sta anticipando il suo lavoro, come facciamo noi quando studiamo gli avversario. Io ho voglia di coltivare la mia passione per il calcio, quando passerà smetterò. Lo sport mi ha dato me stesso, oltre all'equilibrio economico, una buona qualità di vita, gli amici e la mia famiglia. Sarò sempre grato a chi mi ha dato la possibilità di lavorare".