Salernitana-Spezia è il secondo anticipo dell'11esima giornata di Serie A in programma sabato 22 ottobre e con in palio ben più dei semplici 3 punti. A partire dalle 15, infatti, Davide Nicola si gioca gran parte delle sue chance di permanenza in panchina dopo il ko subito con l'Inter e nonostante i 10 punti conquistati da inizio anno. Anche Luca Gotti sulla panchina degli ospiti è chiamato a una sorta di dentro o fuori per mantenere il distacco dalla zona retrocessione e cavalcando l'entusiasmo dato dalla vittoria in Coppa Italia contro il Brescia. Per le scelte di campo, Nzola e Piatek si daranno battaglia a distanza per due attacchi da rilanciare in campionato.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Salernitana-Spezia, con calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 22 ottobre all'Arechi sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Holm, Nzola, Gyasi.