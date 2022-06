Tra Atalanta e Salernitana c'è una trattativa aperta, ma complicata, per Matteo Lovato. Il difensore classe 2000, l'anno scorso in prestito al Cagliari, piace anche al Bologna e al Verona che però non hanno ancora fatto passi concreti. Chi si è mosso, invece, oltre alla Salernitana, è il Monza di Silvio Berlusconi, che in questi giorni incontrerà il nuovo ds nerazzurro Tony D'Amico per parlare di Lovato ma anche di Cambiaghi e Pessina.



IL PROFILO - Cresciuto nelle giovanili del Genoa, la svolta per Lovato è arrivato nel Verona di Juric. Il difensore era uno dei punti fermi dei gialloblù che l'estate scorsa l'hanno venduto all'Atalanta per circa 8 milioni. Da gennaio in poi ha totalizzato 16 presenze con il Cagliari, dove ha fatto una buona seconda parte di stagione positiva nonostante la retrocessione della squadra.