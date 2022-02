Era già stato annunciato durante l'ultimo giorno di mercato da Walter, ora la notizia è ufficiale: Diegoè un nuovo giocatore della. L'ex giocatore dellaha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 88, come il suo anno di nascita.Diegoera arrivato in un hotel a Vietri sul Mare prima di recarsi al centro di allenamento dellaper un allenamento differenziato. Il giocatore è reduce da due gravi: uno al ginocchio ed uno al tendine d'Achille, era infatti svincolato ed ora ha scelto la Salernitana per il rilancio.- ha dichiarato Perotti -.Voglio fare bene e aiutare i miei compagni nell’impresa salvezza. È una grande opportunità e sarò professionista, mi allenerò al meglio per aiutare in campo. Ho visto molte partite e il messaggio è chiaro: sarò professionale per dare il massimo e per aiutare a raggiungere la salvezza. Sarà importante anche la mia esperienza per parlare ai compagni più giovani. L’impresa si può fare., non succede spesso. È bello ritrovare amici con cui ho condiviso la carriera. È importante anche per aiutarci nell’ambientamento., si impara e si migliora sempre. Può dare tantissimo alla squadra, proverò ad imparare da lui sia dentro che fuori dal campo".