La Salernitana non ha mai avuto dubbi, tra le priorità del mercato c'era quella di riscattare Boulaye Dia. E ora l'acquisto a titolo definitivo è ufficiale, come riporta una nota ufficiale del Villarreal: "La Salernitana ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto sull'attaccante Boulaye Dia, che ha giocato in prestito alla squadra italiana la scorsa stagione. Buona fortuna, Boulaye!".

