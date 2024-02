Salernitana, UFFICIALE un'altra cessione: saluta un attaccante

Dopo Bronn, ceduto ufficialmente al Servette, la Salernitana ha comunicato anche un'altra partenza: si tratta di Trivante Stewart, che si accasa dai serbi dell'FK Javor Ivanjica. Ecco il comunicato ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il FK Javor Ivanjica per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’00 Trivante Stewart".



In stagione, il giamaicano ha disputato sole 5 partite con la maglia dei campani, distribuite in 4 presenze in Serie A e una singola sfida in Coppa Italia, senza mai mettere a referto una rete.