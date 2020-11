Al Corriere dello Sport ha parlato l'attaccante della Salernitana Gennaro Tutino: "A Salerno c’è un progetto e poi la società ha creduto in me. C’è un diritto e un obbligo di riscatto. Il mio obiettivo è quello di restare qui e di obbligare il direttore Fabiani al riscatto. Sono orgoglioso di poter essere un protagonista in una piazza del genere, Salerno non è una società di B. Noi calciatori dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo determinare. La Salernitana con la sua gente può diventare imbattibile".