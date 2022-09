La Salernitana viene via dacol pieno di consapevolezza per una partita che avrebbe potuto perdere ma che invece ha rimesso in carreggiata.Al Dall’Ara si è presentata una squadra totalmente opposta a quella di un anno fa che pure non sfigurò e perse immeritatamente. Ieri i granata hanno sfoderato una prestazione a due facce. Ottimo il primo tempo dove la squadra di Nicola ha costruito molto e avrebbe potuto segnare almeno due gol; va detto che comunque Sepe si è dovuto superare su Sansone per non far andare i suoi al riposo in svantaggio. I ritmi alti avuti nel primo tempo hanno causato però un totale blackout ad inizio ripresa che è costato lo svantaggio a Fazio e compagni. Mihajlovic è stato bravo a raddrizzare la partita con i cambi. Il Bologna però non ha chiuso il match; il passaggio, tramite sostituzioni, di Nicola al 3-4-3 ha permesso alla Salernitana di ritrovare Verve. Decisivo l’impatto di Candreva da cui piedi è nato il pari di Dia a due minuti dal novantesimo. Il cuore è insomma andato oltre l’ostacolo in una partita che la Salernitana dello scorso anno non avrebbe pareggiato. Il confronto dei punti è evidente: nel passato campionato dopo quattro giornate i granata erano a zero punti con ben dodici gol subiti, oggi i punti sono cinque e i gol subiti appena tre.L’altra vittoria di ieri è quella di essere arrivati, dopo anni, all’ultimo giorno di mercato senza doversi affannare per completare la rosa. Proprio ieri a Bologna è giunto, ad assistere al match, l’ultimo colpo Piatek. Nelle ultime ore la dirigenza si è dedicata esclusivamente alle sessioni. Tantissimi i calciatori in esuberi che la Salernitana è riuscita a cedere, in soli quattro (Sy, Capezzi, Orlando e Kristoffersen) sono rimasti ma saranno piazzati o nei prossimi giorni all’estero o nella sessione invernale.