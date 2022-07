Gli innesti in attacco sono già arrivati, ma per la salvezza servono gol sicuri e calciatori che conoscano il campionato. E allora Botheim e Valencia, seppur promettenti, non bastano. Morgan De Sanctis sta intensificando in queste ore i contatti per Federico Bonazzoli e Krzysztof Piatek.Per l’attaccante della Samp si tratterebbe di un ritorno, dieci gol nello scorso campionato, tutti o quasi importanti per la salvezza. L’ex Inter ha siglato sette reti nella seconda parte di stagione, arrivando al suo record personale, motivo per cui la Salernitana ha deciso di fare uno sforzo per riportarlo a Salerno. Accordo raggiunto con il club blucerchiato,ha tentennato sull’ingaggio ma pare essersi convinto nelle ultime ore. Il classe ’97 lascerà quindi dopo sette anni Genova, sette anni passati praticamente sempre in prestito. Il vero colpo però potrebbe parlare polacco. Krzysztof, esploso quattro anni fa nel Genoa con tredici gol in metà campionato, può essere la ciliegina sulla torta. De Sanctis starebbe per perfezionare una grande operazione, con il club granata che pagherebbe due dei tre milioni e mezzo dell’ingaggio dell’ex Milan, con la restante parte pagata dall’Hertha Berlino, pronto a cederlo in prestito. Bonazzoli-Piatek sarebbe una coppia di sicuro affidamento per provare a mantenere per il secondo anno di fila la categoria. Due operazioni intelligenti per portare due calciatori di sicuro affidamento, che andrebbero ad aggiungersi al carisma e all’esperienza di. Con questi tre componenti nel reparto avanzato i promettenti giovanipotranno ambientarsi e crescere nel calcio italiano senza troppe pressioni.