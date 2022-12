Il reparto difensivo è certamente quello più equipaggiato in casa Salernitana. A partire sarà il giovanissimo Motoc (’02), restano Daniliuc, Bronn, Pirola, Fazio, Lovato, Gyomber e Radovanovic. Proprio la situazione di questi ultimi due è però da monitorare.Entrambi i difensori sono in scadenza il prossimo giugno, entrambi aspettano un segnale dalla società perché hanno chiaramente espresso la loro voglia di restare in granata. La Salernitana non ha però finora sciolto le riserve e l’intenzione sembra quella di lasciare andare i due giocatori in scadenza. La linea societaria è quella di svecchiare la rosa, lasciando andare i giocatori sui 30 anni;è un classe ’92,un classe ’88. La partenza di entrambi a gennaio porrebbe per Nicola dei problemi di numero. Proprio il tecnico ha segnalato tre nomi a Morgan De Sanctis, giocatori che ha già allenato e che conosce bene:. Profili certamente di assoluta esperienza e affidabilità per la Serie A, ma con una carta di identità simile ai due difensori granata in scadenza; Ceccherini e Ferrari sono infatti dei classe ’92 (come Gyomber) e Nuytinck è un classe ’90 (due anni in meno di Radovanovic). La dirigenza sta incontrando difficoltà ad intavolare trattative, Sassuolo e Verona soprattutto non vogliono privarsi dei loro difensori. Insomma la possibilità di tenersi stretti due calciatori affidabili come Gyomber e Radovanovic non è da scartare. Il rinnovo sarebbe un premio per la dedizione alla causa di entrambi, fondamentali per la salvezza dello scorso anno e punti di riferimento nello spogliatoio; inoltre la dirigenza risparmierebbe anche parte del budget sul mercato, da reinvestire su obiettivi più importanti.