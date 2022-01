La partita con lalascia il tempo che trova. Una squadra ultima in classifica con 14 defezioni (tra infortuni e Covid) e un classe ’02 all’esordio in A contro una big del campionato aveva già il destino segnato. Domenica ci sarà un’altra sfida proibitiva, contro ildi Spalletti. Poi potrebbe arrivare il momento della svolta obbligata.Colantuono spera di recuperare qualche pedina, soprattutto spera in più di un tampone negativo in settimana. Per gli infortunati Strandberg e Mamadou Coulibaly se ne riparlerà dopo la sosta; Lassana Coulibaly è invece in Coppa D’Africa. Una parentesi. L’altissimo numero di contagi in squadra impone una accurata riflessione sull’operato dello staff medico e sul comportamento dei calciatori. Lo scorso anno, in B, la Salernitana era stata una delle squadre meno contagiate.Domani Walterparlerà per la prima volta da direttore sportivo granata; da inizio anno l’esperto dirigente sta lavorando sottotraccia per i primi rinforzi. A questa squadra servono esperienza, personalità e qualità… in tutti i ruoli. Si cercherà un portiere più affidabile di Belec, un centrale difensivo esperto, un terzino destro e un regista. In avanti potrebbe partire Simy per far spazio ad un innesto. Un mercato che deve dare convinzione e mettere benzina nelle gambe. La salvezza dista sette punti e il mese di febbraio può essere decisivo. Dopo la sfida di Napoli, la Salernitana sfiderà loall’Arechi (24^ giornata) e ila Marassi (25^ giornata). Due scontri diretti insomma, ai quali potrebbero aggiungersi altre due partite chiave come i recuperi contro. La classifica tiene ancora la Salernitana in piena corsa.