La sconfitta contro la Sampdoria ha fatto venire fuori i soliti limiti tecnici della Salernitana. Una squadra che appena sembra fare un passo avanti ne fa immediatamente due indietro. Una squadra che fa una fatica matta ad andare in gol. Contro i blucerchiati per la terza volta di fila i granata non hanno segnato, con appena dieci reti realizzate la Salernitana ha il peggior attacco del campionato.Le cause sono da ricercare nei pochi rifornimenti dal centrocampo e dalle fasce (soprattutto quella destra). Ma soprattutto nella mancanza di una coppia offensiva titolare. L’unica certezza è sulla trequarti e si chiama Franck Ribéry. Per il resto Castori prima e Colantuono ora non hanno mai schierato, per due gare consecutive, la stessa coppia d’attacco. Il giocatore schierato più volte dall’inizio è Cedric(in sette occasioni), vicino all’ivoriano si sono alternati. Una mancanza di gerarchie che di certo non sta aiutando gli interpreti a trovare un’intesa per i movimenti giusti. Prendendo in analisi i singoli restano ben pochi dubbi su chi debba essere la coppia offensiva titolare: finora Djuric e Bonazzoli hanno fornito le maggiori garanzie.Con il bosniaco in campo è evidente che la Salernitana giochi meglio e abbia un maggior peso offensivo. Djuric è prezioso sulle palle alte e nel tenere impegnati i difensori con la sua stazza, guadagnando anche preziosi calci da fermo. Bonazzoli è invece finora il miglior marcatore con due reti. L’ex Brescia è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, abbassandosi a volte anche al fianco di Ribéry per supportare Djuric. Se aggiungiamo che Simy è ancora un oggetto misterioso e Gondo, pur mettendoci grande voglia e grinta, risulta spesso inoffensivo, la risposta è presto data. La Salernitana dovrà ripartire dal fisico di Djuric e dalla tecnica di Bonazzoli.