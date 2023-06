Dopo aver riscattato Pirola e Dia, la Salernitana potrebbe riflettere su altri tre calciatori arrivati in prestito. Non sono stati riscattati nelle tempistiche Troost-Ekong, Vilhena, Nicolussi-Caviglia, Crnigoj e Piatek. Per gli ultimi due il club non intavolerà nuove trattative, diverso potrebbe essere invece per i primi tre.La Salernitana ha sborsato 80mila euro per il prestito didalla Juventus, con un diritto di riscatto, non esercitato, fissato a 8,5 milioni, controriscatto per la Juventus a 10 milioni. I granata dovrebbero avrebbero dovuto spendere 3 milioni per riscattaredall’Espanyol (prestito a 300mila euro). Il prestito didal Watford è costato 400mila euro più un bonus salvezza. Il nigeriano ha dovuto affrontare un infortunio al ginocchio e qualche problema muscolare, chiudendo l’annata con il bel gol vittoria contro l’Udinese. Non ha mai nascosto di trovarsi bene a Salerno, uno sconto sul cartellino potrebbe indurre la dirigenza a pensare di trattenerlo. D’altronde nel reparto difensivo c’è da fare i conti con le condizioni fisiche precarie di Fazio e il possibile addio di Bronn. Dopo un buon inizio con tre gare giocate per intero da titolare, Nicolussi Caviglia è scivolato indietro nelle gerarchie. Il ragazzo è giovane (classe ’00) e ha fatto vedere qualità. E’ stato un titolare inamovibile (33 presenze) Tonny Vilhena, con 4 gol segnati. Con uno sconto sul cartellino anche lui potrebbe restare. Sia Nicolussi che Vilhena sarebbero utili in un centrocampo che ha già perso Crnigoj e rischia di perdere Maggiore e Coulibaly. Tenendo questi prestiti la Salernitana avrebbe in rosa dei giocatori che già conoscono ambiente e filosofia dell’allenatore.