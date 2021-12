È un ultimo dell’anno di passione per i tifosi della Salernitana. Entro mezzanotte il dentro o fuori, se non dovessero arrivare offerte, Salernitana-Inter dello scorso 17 dicembre sarà l’ultima partita giocata in A dai granata.Paolo) e Susanna) sono al lavoro,Al momento l’unica realmente completa è quella presentata dalla coppiadue giorni fa, con tanto di attestazione del versamento della caparra. Si tratta di un’offerta chiaramente minima, ma completa. L’intenzione dei due professionisti (notaio ed avvocato) era quella di presentarsi come scialuppa di salvataggio per conservare l’affiliazione nel malaugurato caso di assenza di altre proposte concrete. In giornata sono attese altre due proposte. Una sarebbe quella della cordata capeggiata da Domenico, con al suo interno Francescoe altri(tra cui anche il tarantino Vittorio Tommaselli); serve limare gli ultimi dettagli. Ci sono da capire poi le intenzioni del giovane imprenditore napoletano Danilo(fondatore dell’Università Telematica Pegaso) che si è confrontato con i trustee. La sua proposta si aggirerebbe intorno ai 10 milioni subito per l’acquisto con garanzia di investirne fino a ulteriori 22 per la gestione della squadra e il mercato fino a fine torneo, ma non è stata ancora ufficialmente formalizzata.In queste ore sono ovviamente spuntate fuori tantissime manifestazioni di interesse non tramutatesi però in offerte affidabili. Tra le varie quella di uncon interessi nel nostro paese e quella diche lavorava all’acquisizione della società per il fondo lussemburghesee l’imprenditore cinematografico Francesco; entrambe non danno le dovute garanzia economiche e per questo i trustee non le hanno prese in considerazione.A cavallo del 2022 Isgrò e Bertoli dovranno pertanto prendere la decisione ultima e domani potrebbero rendere noto il numero delle proposte o anche solo di averne accolta una, ma attenderanno presumibilmente lunedì per l’ufficializzazione del nome e della buona riuscita dell’operazione. L’attesa per la riapertura degli istituti di credito porterà inevitabilmente la questione a risolversi ufficialmente dal 3 gennaio con l’inizio del processo di trasferimento quote al nuovo proprietario. Viceversa, quel “senza cessione” equivarrà al peggio, all’assenza di offerte accettabili e quindi all’esclusione della Salernitana dal campionato. Salerno resta col fiato sospeso e le dita incrociate.