Dopo il pareggio di Lecce la Roma torna in Europa League per la trasferta di Salisburgo nell'andata dei playoff. La partita in programma oggi alle 18.45 sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Dazn.



LE SCELTE - L'unico indisponibile per Josè Mourinho è Darboe. Niente turnover per il portoghese, si va verso la formazione tipo: Wijnaldum - alla prima trasferta europea con la Roma - scalpita per un posto da titolare ma in mezzo dovrebbero giocare Cristante e Matic con Zalewski ed El Sharawy sulle fasce.



OCCHIO A ... - Nel Salisburgo ci sono tre giocatori in particolare da tenere sotto osservazione: al centro della difesa giocherà Pavlovic al quale si era interessato la Juventus, nel terzetto di centrocampo c'è il 2003 Kjaergaard - proposto anni fa a qualche club italiano ma ormai irraggiungibile - e davanti spazio a quell'Okafor che piace al Milan e a Maldini.



Le probabili formazioni:

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor. All.: Jaissle.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.