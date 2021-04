Solo pochi giorni fa, la notizia della creazione della Super League da parte dei club più ricchi ed importanti al mondo aveva sconvolto il mondo del calcio. Con la peculiare uscita in blocco delle squadre inglesi, tutto sembrava dover tornare alla normalità, ma probabilmente non siamo che all’inizio di un periodo di enormi cambiamenti nel gioco più bello del mondo. La mossa di Manchester City, Manchester Utd, Chelsea, Liverpool, Tottenham ed Arsenal ha fatto molto discutere ed ha innescato un intenso dibattito sulle motivazioni che le hanno portate a fare questa scelta.



Una possibile chiave di lettura ce l’ha offerta il Sun proprio questa mattina. Secondo un’esclusiva del celebre giornale inglese, la Premier League è pronta ad una rivoluzione, che darà vita alla British Super League. I cambiamenti più importanti prevedono la riduzione del numero di squadre partecipanti da 20 a 18, l’ingresso nel circuito delle due big di Scozia, Celtic e Rangers, e infine l’introduzione dei playoff fra le prime quattro classificate per l’assegnazione del titolo. Sia i vertici della FIFA che il Premier Boris Johnson si sono sempre detti favorevoli ad una riforma di questo tipo, che trasformerebbe la Premier, già il campionato più bello al mondo, in una lega ancor più competitiva e spettacolare.