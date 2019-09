Matteo Salvini, ex Ministro degli Inter, leader della Lega e tifoso del Milan, parla del mercato dei rossoneri dalla sede del Milan Club di Assisi: "Stasera dico che vinceremo le elezioni regionali e che il Milan andrà in Champions League. Certo che il Milan è proprio una squadra che ha fatto la storia, è per la storia inimitabile del Milan che i suoi tifosi devono sempre seguire la squadra con calore e passione, una fede che non bisogna perdere mai".