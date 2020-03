L'emergenza coronavirus prosegue e anche se i dati mostrano segnali di ripresa c'è chi si aggrappa alla fede per provare a superare i momenti di difficoltà e così, nello zapping in tv è toccato ancora una volta a Barbare D'Urso, protagonista della serata di ieri a LIVE, non è la D'urso aprire l'ennesima pagina virale del suo programma.



In collegamento telefonico con l'ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini, la D'Urso si è confessata cattolica credente proprio come il politico e ha recitato insieme a lui in diretta "L'eterno riposo" la preghiera dedicata ai defunti. Inevitabile la pioggia di insulti social fra chi dice che è stato uno dei momenti più bassi della tv italiana e chi, invece, ha preso le difese di un gesto teatrale sì, ma che riunisce tutta l'Italia.



Chi ha fatto dietro-front è stata invece Valeria Marini che all'interno della casa del Grande Fratello Vip dopo aver sofferto problemi di gola e debolezza aveva annunciato agli altri concorrenti di essersi sottoposta a tampone per il coronavrius prima di entrare nella Casa più spiata. Ieri sera Valeriona nazionale si è smentita confermando che il tampone fatto era un normale controllo faringeo e non per escludere il contagio. Come prenderanno la notizia i reclusi ancora in gioco?