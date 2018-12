Presente alla festa all'Arena Civica di Milano per i 50 anni della, zoccolo duro del tifo rossonero, il vice-premierha parlato della sentenzasulin tema Fair Play Finanziario: "Ho già i miei problemi con l'Europa... Eccessiva? Assolutamente sì. Sempre e comunque forza Milan. La Curva ha avuto qualche problema con la giustizia? Io sono per il tifo corretto, colorato e colorito. Episodi di violenza non mi appartengono e non appartengono a nessuno sportivo. Ognuno indaghi ed è giusto, vado a San Siro da quando ho 5 anni, ne ho 45 e non smetterò nonostante i risultati. Non c'è granché da festeggiare. Ho cominciato a seguire il Milan che era in serie B quindi siamo già messi meglio. Ho vinto tutto quello che potevo, spero che mio figlio abbia la metà delle soddisfazioni di quelle che ho avuto io. Ringrazio i tifosi perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo.: lui fa l'allenatore io il ministro. No, non mi piace questo calcio servo delle multinazionali delle tv".Salvini aggiunge: "I tifosi del Milan come dell’Inter sono una parte di Milano. Sentenza UEFA? Due pesi e due misure, non ci vogliono tanto bene. Il problema di questo Milan? Ho iniziato a seguirlo da quando era in B, non c’è nessun problema: torneremo grandi., credo abbia bisogno di un piano, un singolo non fa mai la differenza. Come sta giocando? Si può migliorare…”.