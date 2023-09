. Meglio non potrebbe essere descritto l'acuto dia Napoli, in una serata disastrosa per un'sempre più in difficoltà. Il 4-1 inflitto dalla squadra di Garcia a quella di Sottil non è una punizione severa ma la fotografia del netto divario tra le due. Tre punti e zero vittorie nelle prime sei giornate per i friulani,. Il primo a Salerno alla seconda giornata, il secondo con la magia del Maradona: dribbling su dribbling, l'ultimo elegante di suola a superare Natan e destro a trafiggere Meret, quasi un omaggio al leggendario Diego. Una prodezza inutile ai fini del risultato, ma importante per rimettere in mostra le qualità del classe 2002 dopo un'estate turbolenta e una permanenza a Udine arrivata inaspettatamente.- Non era facile ripartire per Samardzic dopo l'incredibile pasticcio con l'. Un affare già definito in ogni dettaglio tra i nerazzurri e l'Udinese,(4 per il prestito, 16 per l'obbligo di riscatto 2 di bonus) accompagnata parallelamente dal passaggio diin bianconero (4 milioni, 12 per il controriscatto in favore dell'Inter), al punto da far sostenere le visite mediche di rito al giocatore a Milano. Poi il brusco stop, le condizioni cambiate dal padre di Lazar e le parole al vetriolo dello stesso Samardzic senior contro, che aveva curato fino a quel momento l'affare, e contro Piero Ausilio, direttore sportivo. Tutto finito, Samardzic torna a Udine e ci resta, non c'è il tempo di intavolare un'altra trattativa alle stesse condizioni nei pochi giorni rimasti fino alla fine del mercato.- Solo una questione temporale e di opportunità, perché il patronaveva confermato di essere pronto a discutere con un'altra big per il cartellino di Samardzic, alle giuste cifre.. L'avvio horror in Serie A non ha cambiato questo scenario, nonostante l'importanza di Samardzic in campo la società è pronta ad ascoltare proposte per il suo gioiellino e a gennaio la situazione può riproporsi. Non mancano squadre in cerca di un centrocampista di qualità, in- dove già c'erano stati alcuni sondaggi - ci sono sempre estimatori, così come in Premier League ilpuò fare un altro tentativo. Ma attenzione anche al mercato italiano: il, legandosi alla situazione di Zielinski, valuta alternative e Samardzic è un vecchio pallino, così come quelche continua a brillare a Bergamo. E poi c'è la, alle prese con la situazione die alla ricerca di un innesto di qualità e quantità per il proprio centrocampo: Samardzic è un profilo molto gradito a Giuntoli (lo aveva già seguito ai tempi del Napoli) e ai bianconeri, che nel frattempo lavorano anche su altri fronti (del Tottenham). Poco più di tre mesi a gennaio e alla riapertura del mercato, in questo lasso di tempo Samardzic vuole rilanciare l'Udinese e rilanciarsi, per pavimentare la strada per il salto di qualità: il gol di Napoli è il primo, bellissimo, tassello, ora serve continuità.