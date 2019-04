Emil Audero, portiere della Sampdoria, parla a Sky Sport in vista del derby contro il Genoa: "È una partita importante e particolare, una delle poche atmosfere che ti entrano dentro. Per la lotta all'Europa non è ancora scritto nulla, siamo tutti lì e può succedere di tutto. Quagliarella? È il nostro capitano, oltre che essere il nostro vero bomber, gli auguro di segnare perché spero che vinca la classifica cannonieri. Radu? Mi fa piacere che ci sia un portiere della mia età che difenda la porta della squadra della stessa città. Magari a fine partita ci scambieremo la maglia".