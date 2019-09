Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro il Torino: "Se penso alla bolgia del Ferraris ho già i brividi, credo che i tifosi della Sampdoria non ci abbiano mai fatto mancare niente. Sta a noi trasformare questa bolgia in prestazioni di certo livello. Dobbiamo lasciarci alle spalle tutti gli elementi fonte di distrazione, dal mercato alle voci societarie".



Sull'inizio in salita: "E' vero, nelle prime tre partite abbiamo segnato un solo gol e ne abbiamo subiti 9, ma io ho visto anche cose positive. Siamo penalizzati da errori individuali, in questo momento prendiamo solo schiaffi. Stiamo lavorando sulla testa dei giocatori, ci manca continuità".