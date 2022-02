Sebastian Giovinco si appresta a diventare un nuovo calciatore della Sampdoria. L'ex attaccante di Parma e Juventus ha raggiunto in questi minuti il Laboratorio Albaro di Genova per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto col club blucerchiato. Il sostituto dell'infortunato Gabbiadini - costretto a terminare anticipatamente la stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - firmerà fino al termine di questa stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno.