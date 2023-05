C'è aria di un ritorno alla Stella Rossa per due giocatori della nostra Serie A, nello specifico Filip Djuricic della Sampdoria e Nemanja Radonjic del Torino? Ha risposto a suddetta domanda, intervistato da Kurir, il direttore generale del club serbo Zvezdan Terzic:



"Tutti i giocatori che mi avete menzionato sono interessanti... Tutti! Sono figli della Stella, ex Stella, consapevoli di quanto pesi la nostra maglia. Dobbiamo però sapere che non potremmo portare tutti quelli che vogliamo. Siamo in trattative con alcuni di essi, però", ha detto rispondendo a una domanda che includeva Milivojevic del Crystal Palace ma anche Gudelj del Siviglia e Ristic del Benfica.