Omar Colley, difensore del Gambia e della Sampdoria, parla a Samp Tv: "È' un onore entrare a far parte di questa grande famiglia e ringrazio il presidente Ferrero che ha fatto di tutto per prendermi: voglio essere il leader della squadra. Essere qui è davvero importante. Sono un giocatore di carattere, in campo mi fa piacere essere un leader per aiutare la squadra".