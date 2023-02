Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l'Inter: "Da gennaio stiamo dimostrando che ci siamo anche se in alcune partite non arrivano i risultati, dobbiamo continuare su questa strada e alla fine tireremo le somme. Siamo un'altra squadra, lottiamo tantissimo e per le altre non è facile giocare contro di noi. Sono sicuro che i risultati arriveranno e verremo premiati. Non ci meritiamo questa situazione che forse ci ha unito ancora di più, dobbiamo crederci e sperare che arrivi qualcosa di bello".