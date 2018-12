Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Chievo: "Samp quinta? Ho detto alla squadra che per raggiungere obiettivi importanti bisogna avere la capacità di rinunciare a qualcosa. I sacrifici non sono circoscritti a due mesi. Dobbiamo lavorare su noi stessi, facendo anche qualche rinuncia, qualche sacrificio ma se la ricompensa è alta lo si fa volentieri. La classifica non la guardo anche se ci dà autostima. Dobbiamo pensare di giocare le partite al meglio perchè ci sono i tre punti in palio sempre".



SU QUAGLIARELLA - "Fabio ha fatto un eurogol che io mi sono reso conto quando il pallone è entrato in rete. E' il colpo che Fabio ha e penso che i tifosi ne possono godere di queste giocate. Continua a star bene e ad essere giocatore che segna"