Jeison Murillo, difensore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Torino: "Questa gara è fondamentale. Ci siamo guardati nello spogliatoio per capire cosa non va e siamo venuti qui a Torino per prendere i tre punti. Non dobbiamo mollare mai, abbiamo bisogno di fare tanti punti perché non stiamo bene in classifica. Conosciamo il loro modo di giocare e dovremo adattarci, mettendo in campo anche le nostre idee: puntiamo a far bene, poi vediamo cosa accadrà".