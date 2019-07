Dopo una mattinata tra campo (portieri) e piscina (il resto del gruppo), la Sampdoria si è ritrovata al centro sportivo di Temù per riprendere a tutti gli effetti la preparazione in altura. I blucerchiati – sotto gli occhi del direttore sportivo Carlo Osti – si sono disimpegnati in una sessione mista a base di tecnica, atletica (con una serie di ripetute) e tattica, alla quale non ha preso parte il solo Nicola Murru, alle prese con una seduta di scarico. Domani, venerdì, Eusebio Di Francesco e staff torneranno al doppio.