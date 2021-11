Confermata la fiducia a Roberto D’Aversa da parte della Sampdoria. Dopo 24 ore di valutazioni, il club blucerchiato ha deciso di continuare con l’allenatore abruzzese, rinunciando così all’ipotesi Marco Giampaolo , troppe onerose le richieste dell'ex Torino e Milan, che chiede un triennale, e al piano B Beppe Iachini. Dopo il ko di ieri contro il Bologna, quindi, la Samp prosegue con l’ex Parma in panchina, che si giocherà le sue carte nella sfida contro la Salernitana dopo la sosta.



Una sola vittoria nelle ultime 8, con 6 sconfitte e un pareggio per Roberto D'Aversa, terzultimo in classifica con 9 punti, a braccetto coi cugini del Genoa, freschi di annuncio di Andre Shevchenko. Il Grifo cambia, il Doria no: avanti con D'Aversa. Almeno fino alla sfida con la Salernitana.