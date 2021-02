Claudio, allenatore della, parla al canale ufficiale della società in vista della sfida contro il: "Credo che sia la mia prima panchina a Benevento. Forse ho giocato da ragazzo un'amichevole con la Roma. Mi farà piacere andare a Benevento e incontrare un'ottima squadra. Sarà una partita veramente tosta per noi ma anche per loro. Dopo la Juventus, dove abbiamo fatto una buona gara anche se non li abbiamo impensieriti come volevamo, abbiamo una serie di partite veramente importanti. Benevento, Fiorentina, Lazio, Atalanta e Genoa. Io credo che in queste cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti. Vedremo se saremo meritevoli della zona sinistra o riascendiamo dall'altra parte. Siamo in un momento dove siamo sospesi. Sta alla nostra forza, alla nostra abnegazione e alla nostra ambizione stare dalla parte sinistra".- "Sarei proprio l'uomo più felice del mondo. Molto più felice dei tifosi stessi perché veramente è un altro sport. Me lo auguro vivamente".