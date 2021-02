Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo della Lazio: "Forse è mancato l'ultimo passaggio per mettere gli attaccanti in condizione di segnare. Abbiamo avuto supremazia, ma molto fumo e niente arrosto. Onestamente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto un'ottima partita contro un'ottima Lazio. Perché a Genova ci criticano? Non lo chieda a me (ride, ndr). Qualcuno evidentemente si diverte a fare il bastian contrario, allora ho voluto mettere i puntini sulle i. Mi è sembrato di voler proteggere i miei giocatori".



Su Quagliarella: "Fabio è un professionista serio, non so quanto giocherà ancora, dipende da lui. Si diverte in allenamento, non molla mai e questo mi fa felice. Logicamente non farà tutte le partite, cerco di fargli giocare quelle in cui penso possiamo dargli qualcosa in più noi. È un predatore d'area ma manda anche in gol gli altri, oggi ci ha provato, ha fatto una partita di qualità e sacrificio".