Di seguito il report della Sampdoria sulla ripresa degli allenamenti.



Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la gara di lunedì sera a Ferrara con la SPAL. Due i gruppi di lavoro organizzati da Claudio Ranieri e dallo staff tecnico.



Menù. Seduta rigenerativa, con programmi personalizzati, per i blucerchiati più impegnati nelle ultime due partite. Tutti gli altri disponibili, compreso Karol Linetty, hanno invece preso parte a un allenamento sul campo 2 con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a pressione su spazi ridotti.



Programma. Aggregati i portieri dell’Academy Lorenzo Avogadri e Ivan Saio. Programma individuale di recupero agonistico per Andrea Seculin. Domani, venerdì, ancora in campo in mattinata.