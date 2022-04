Il trequartista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri ha raccontato il suo approdo fra le file blucerchiate: "Fra Serie A e Serie B l'interpretazione è diversa, anche se il modulo 4-3-1-2 è lo stesso. Molti mi aiutano, dall'allenatore, che ringrazio per la sua fiducia, ai suoi collaboratori: Conti e Micarelli. Sono contento. E' il punto più alto della mia carriera, sono contento di poter aiutare la squadra. Mi ispiro a Zidane, ho lo stesso ruolo, legato elegantemente sia all'Africa che all'Europa. Ho giocato nella U21 della Germania, ma in futuro sogno di giocare per il Marocco".