Il debutto di Stefano Sensi con la maglia della Sampdoria è stato da sogno. Gol dopo sette minuti e prestazione di grandissima qualità per tutti i 90.minuti tanto che il centrocampista blucerchiato è stato inserito da EA Sport nel Team of The Week in Fifa 2022. Ora i video-giocatori potranno accedere a una versione potenziata del centrocampista, da schierare nella propria squadra, riporta sampdoria.it.