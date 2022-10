Dopo il ko della sua Samp con la Roma, ha parlato Dejan Stankovic a Dazn.



"Io non posso dire niente ai ragazzi. Mi dispiace per loro e per il pubblico, che è stato fantastico. La sconfitta brucia, ma siamo stati all'altezza della situazione. Abbiamo resistito alla Roma che è una squadra molto forte fisicamente e tecnicamente, veloce. Il rigore per loro è stato perfetto per il loro modo di giocare, con la difesa a tre molto robusta e forte, senza la necessità di sbilanciarsi. Noi ci abbiamo provato, ma abbiamo fatto qualche errore di troppo. Serviva avere più tranquillità, ma ci arriverà. Con questo atteggiamento continuiamo a lottare".



"Abbiamo trovato una difesa fortissima e siamo stati poco lucidi nel cercare l'ultimo passaggio, eravamo molto nervosi con la palla negli ultimi venti metri. Questa è la formula giusta: sacrificio e crederci di più negli ultimi 20-25 metri, così la vittoria arriverà".



"Usciremo da questa situazione, con un pubblico come questo sicuro non abbiamo paura. Ci manca solo tranquillità. Non è facile, ma neanche impossibile. Ringrazio Mourinho per i complimenti ma vado per la mia strada".