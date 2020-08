Nuovo giro di controlli clinici per il COVID-19 (esiti tutti negativi) e secondo giorno di lavoro per la Sampdoria 2020/21 impegnata al “Mugnaini” di Bogliasco nella preparazione estiva. I blucerchiati di Claudio Ranieri si sono suddivisi tra esercizi per lo sviluppo della forza al mattino e una sessione tecnico-tattica sul campo al pomeriggio.



Ancora assenti Jakub Jankto (impegnato con la Repubblica Ceca), Gastón Ramírez e Jeison Murillo, in permesso. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà a Bogliasco per una nuova doppia seduta.